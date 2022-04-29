Как сообщила команда Макса Барских, премьера сингла состоялась благодаря европейскому дистрибьютору. После лирической военной колыбельной "Буде весна" певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру.

К слову Don't f*ck with Ukraine: Макс Барских показал тизер песни для ВСУ, заряжающей силой

Поэтому кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы,

– говорит Макс Барских.

Свою новую "военную" композицию артист посвятил всем украинским военным, честь и мужество которых впечатляет певца лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир свидетель рождения единой силы Украины.

Макс Барских – Don't Fuck with Ukraine: смотреть видео онлайн

Реакция сети

По-прежнему фанаты остались в восторге от нового сингла Барских, хотя и отмечают, это не совсем его стиль. Однако новые времена обуславливают новые вызовы, поэтому такой музыкальный эксперимент очень понравился его слушателям: