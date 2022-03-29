Украинский певец Макс Барских после начала полномасштабной войны активно освещает свою позицию и воюет в тылу. На днях он приехал во Львов.

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Макс Барских выступил для беженцев

Во Львове чуть ли не самое большое количество переселенцев, которые покинули свои дома и города, чтобы остаться в живых. В один из волонтерских центров и прибыл Макс Барских.

Артист раздал детям сладости, пообщался с людьми и исполнил для них песню "Буде весна". Макс Барских написал ее в начале марта.

Я очень сочувствую каждому украинцу в эти трудные времена. Я очень горжусь каждым из вас! Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга. Вместе мы построим нашу новую Украину. Страну любви, единства и счастья! Мое сердце сейчас с каждым из вас. Я люблю вас!

– написал Макс Барских.

Макс Барских встретился с переселенцами:

Кто еще посещал переселенцов во Львове

Маша Ефросинина общалась с женщинами, выехавшими во Львов. Ведущая призналась, что каждая женщина поразила ее оптимизмом и уверенностью в нашей победе.

В то же время певица Ирина Федишин и пианист Евгений Хмара спели для людей . Артистка призналась, что еще не видела столько слез во время выступления.

Текст песни "Буде весна"

Місто в огні,

Серце болить,

Втомлює бій

І ворог не спить

Кулі летять поки падає сніг

І ворог лежить, мовчить

Ночі без сну, нам не холодно

Чекає сім'я на околицях,

Разом ми всі переможемо,

Це наша рідна земля

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця