Это было модно в Херсоне, – Макс Барских признался, какую профессию ему советовали выбрать родители

Макс Барских рассказал, что в детстве его семья предсказывала артисту совсем другое будущее. Тогда никто не верил, что он станет певцом и хотели, чтобы Барских избрал другую профессию.

Воспоминаниями о карьере артист поделился во время допремьерного прослушивания своего нового альбома "Звездопад". В него вошли 10 треков, которые понравились поклонникам.

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По словам Макса Барских, он с детства знал, что хочет петь на сцене. Однако мама и сестра советовали ему выбрать более привычную профессию.

Певец родом из Херсона, поэтому родные предлагали ему пойти учиться на морскую специальность.

С самого детства мне всегда говорили "Нет". Я помню, когда оканчивал школу, моя сестра и мама мне говорили идти в мореходку. Потому что это было модно в Херсоне. Говорили, что нужно выбирать такую профессию, которая будет приносить деньги,

– поделился Макс.

Артист признается – тогда в него мало кто верил. Даже учительница говорила ему об отсутствии таланта. К счастью, это не остановило юношу на пути к мечте.

"В первом классе мне сказали, что у меня нет голоса. А я думал: "Блин, как так? Я же люблю слушать Backstreet Boys и Бритни Спирс и хочу их петь". Я никогда не думал, что я талантлив. Я просто чувствовал свои мечты", – рассказал Макс.

Сколько зарабатывает Макс Барских