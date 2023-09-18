Макс Барских шокировал наибольшей суммой, которую получал за свое выступление

Украинский певец Макс Барских рассекретил свои заработки. Оказывается, что артист зарабатывал на своих выступлениях немало. На приватных мероприятиях он мог получить от 50 до 100 тысяч долларов.

Артист заверил, что заработки за концерты разные, это зависит от многих факторов. На днях продюсер Михаил Ясинский признался, что сумма гонорара Барских – 50 тысяч долларов.

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Сколько зарабатывает Барских

Теперь певец лично рассказал о своем гонораре. По его словам, если речь идет о выступлениях на частных корпоративах, то средний прайс артиста – 50 тысяч долларов (около 1,9 миллиона гривен).

В то же время, Макс признался, что рекордные заработки всегда получал за корпоративы на Новый год.

Новые годы всегда были насыщены, потому что это прайм-тайм. Мне кажется, около сотни тысяч долларов было за выступление… Но бывает по-разному,

– заявил Барских.

Кроме того, певец заявил, что оценивает свою успеваемость в 10 из 10.

Барских рассказал о ссоре с Бадоевым

Музыкант заверил, что в работе с продюсером Аланом Бадоевым не обходится без конфликтов. Макс вспомнил громкую ссору с режиссером во время съемок клипа "Хочу танцевать" в 2016 году.

Тогда Барских не согласился с идеей, которую предложил Бадоев. Поэтому знаменитости поскандалили, но впоследствии смогли помириться.

Когда мы создаем что-то, бывают стычки. Как-то на съемках клипа "Хочу танцевать" один из референсов, по замыслу Алана, что я должен быть в женском платье... Но это слишком... Мы так сильно поссорились, что Алан хотел отменять съемку,

– рассказал Макс

Макс Барских ответил на вопросы: видео

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