Артист заверил, что заработки за концерты разные, это зависит от многих факторов. На днях продюсер Михаил Ясинский признался, что сумма гонорара Барских – 50 тысяч долларов.

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Сколько зарабатывает Барских

Теперь певец лично рассказал о своем гонораре. По его словам, если речь идет о выступлениях на частных корпоративах, то средний прайс артиста – 50 тысяч долларов (около 1,9 миллиона гривен).

В то же время, Макс признался, что рекордные заработки всегда получал за корпоративы на Новый год.

Новые годы всегда были насыщены, потому что это прайм-тайм. Мне кажется, около сотни тысяч долларов было за выступление… Но бывает по-разному,

– заявил Барских.

Кроме того, певец заявил, что оценивает свою успеваемость в 10 из 10.

Барских рассказал о ссоре с Бадоевым

Музыкант заверил, что в работе с продюсером Аланом Бадоевым не обходится без конфликтов. Макс вспомнил громкую ссору с режиссером во время съемок клипа "Хочу танцевать" в 2016 году.

Тогда Барских не согласился с идеей, которую предложил Бадоев. Поэтому знаменитости поскандалили, но впоследствии смогли помириться.

Когда мы создаем что-то, бывают стычки. Как-то на съемках клипа "Хочу танцевать" один из референсов, по замыслу Алана, что я должен быть в женском платье... Но это слишком... Мы так сильно поссорились, что Алан хотел отменять съемку,

– рассказал Макс

Макс Барских ответил на вопросы: видео

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