Артист заверил, что заработки за концерты разные, это зависит от многих факторов. На днях продюсер Михаил Ясинский признался, что сумма гонорара Барских – 50 тысяч долларов.
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Сколько зарабатывает Барских
Теперь певец лично рассказал о своем гонораре. По его словам, если речь идет о выступлениях на частных корпоративах, то средний прайс артиста – 50 тысяч долларов (около 1,9 миллиона гривен).
В то же время, Макс признался, что рекордные заработки всегда получал за корпоративы на Новый год.
Новые годы всегда были насыщены, потому что это прайм-тайм. Мне кажется, около сотни тысяч долларов было за выступление… Но бывает по-разному,
– заявил Барских.
Кроме того, певец заявил, что оценивает свою успеваемость в 10 из 10.
Барских рассказал о ссоре с Бадоевым
Музыкант заверил, что в работе с продюсером Аланом Бадоевым не обходится без конфликтов. Макс вспомнил громкую ссору с режиссером во время съемок клипа "Хочу танцевать" в 2016 году.
Тогда Барских не согласился с идеей, которую предложил Бадоев. Поэтому знаменитости поскандалили, но впоследствии смогли помириться.
Когда мы создаем что-то, бывают стычки. Как-то на съемках клипа "Хочу танцевать" один из референсов, по замыслу Алана, что я должен быть в женском платье... Но это слишком... Мы так сильно поссорились, что Алан хотел отменять съемку,
– рассказал Макс
Макс Барских ответил на вопросы: видео
Как Барских зарабатывал до полномасштабной войны
- Ранее Михаил Ясинский рассказывал, что после полномасштабного вторжения доходы артистов значительно уменьшились. Если раньше Полякова, Барских, Монатик и другие за год зарабатывали около одного миллиона долларов, то теперь эта сумма 100 – 150 тысяч долларов в год.
- Макс Барских до 24 февраля 2022 года получал доходы не только из Украины, но и России. Каждый квартал артист получал 300 тысяч долларов только из страны-террориста. Но с начала войны певец запретил использовать его музыку в России.