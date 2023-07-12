64-летняя Мадонна после внезапной госпитализации составила завещание: кому достанется ее наследство

Американская певица Мадонна недавно попала в реанимацию. Сейчас она продолжает лечиться дома, однако после этого инцидента артистка серьезно задумалась над тем, что будет после ее смерти. Так что Мадонна составила завещание.

Звезда подробно описала, как хочет распорядиться наследством в 850 миллионов долларов, а также своими песнями. Накануне Мадонна вышла на связь с фанатами и впервые прокомментировала свое самочувствие.

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Подробностями завещания Мадонны поделился инсайдер. Интересно, что певица категорически против того, чтобы после ее смерти кто-нибудь устраивал гастрольные туры с ее голограммой или другими технологиями.

"Она потратила всю свою жизнь на то, чтобы решать вопросы и поддерживать культурную значимость - и нет никакого шанса, что она позволит запятнать всю свою тяжелую работу", – признался инсайдер.

Кому достанется наследство Мадонны

Певица хочет избежать споров и ссор за потрясающий состояние в 850 миллионов долларов между своими шестью детьми. Мадонна решила поровну разделить права на свои песни между потомками.

Кроме того, звезда не забыла и о своем менеджере Гае Осире. По словам инсайдера, он также получит определенную долю в благодарность за длительный совместный труд с Мадонной.

Напомним, что Мадонна является матерью:

26-летней Лурдес,

22-летнего Рокко,

17-летнего Дэвида,

16-летней Мерси Джеймс,

10-летних близнецов Эстер и Стеллы.



Мадонна с детьми / Фото с ее инстаграммы

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