Американская певица Мадонна находится в больнице. Ее менеджер сообщил, что у артистки обнаружили серьезную бактериальную инфекцию.
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Мадонну госпитализировали
64-летняя знаменитость находится под наблюдением врачей. Несколько дней она провела в отделении интенсивной терапии.
У Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к тому, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, но она все еще находится под контролем. Ожидается полное выздоровление,
– рассказал представитель Мадонны.
Как пишет Page Six, Мадонну обнаружили без сознания в субботу 24 июня и доставили ее в реанимацию в больнице Нью-Йорка. Рядом с матерью была ее старшая дочь Лурдес Леон.
Менеджер Мадонны сообщил, что ее мировой тур Celebration придется перенести. Больше информации об этом появится позже.
- Напомним, в январе этого года Мадонна анонсировала масштабный мировой тур Celebration Greatest Hits к 40-летию ее карьеры. Артистка запланировала около 35 концертов во многих городах мира.
- Мировой тур должен был начаться 15 июля с концерта в Ванкувере в Канаде. Фаны Мадонны долго ждали ее выступлений – она долго не выходила на сцену из-за пандемии и проблем со здоровьем.