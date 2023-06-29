Американская певица Мадонна находится в больнице. Ее менеджер сообщил, что у артистки обнаружили серьезную бактериальную инфекцию.

Смотрите также Эксженин принца Эндрю перенесла операцию: у нее диагностировали рак груди

Мадонну госпитализировали

64-летняя знаменитость находится под наблюдением врачей. Несколько дней она провела в отделении интенсивной терапии.

У Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к тому, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, но она все еще находится под контролем. Ожидается полное выздоровление,

– рассказал представитель Мадонны.

Как пишет Page Six, Мадонну обнаружили без сознания в субботу 24 июня и доставили ее в реанимацию в больнице Нью-Йорка. Рядом с матерью была ее старшая дочь Лурдес Леон.

Менеджер Мадонны сообщил, что ее мировой тур Celebration придется перенести. Больше информации об этом появится позже.