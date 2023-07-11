Мадонна, которую на днях впервые после реанимации увидели на прогулке, опубликовала пост в инстаграмме. Она поблагодарила поклонников за поддержку и подчеркнула, что постепенно поправляется.

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Мадонна переносит мировое турне

Артистка хотела, чтобы все прошло по графику и надеялось, что сможет вернуться к работе в ближайшее время. Однако организм нуждается в восстановлении. Так что знаменитость вынуждена перенести тур.

Я не хочу разочаровывать никого, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые работали со мной последние несколько месяцев над созданием шоу. Я ненавижу разочаровывать кого-нибудь. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье,

– объяснила исполнительница.

Певица добавила: "Текущий план состоит в том, чтобы перенести североамериканскую часть тура и начать в октябре в Европе".

Мадонна пообещала набраться сил и продолжить работу как можно скорее.

Что известно о мировом турне