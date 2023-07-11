Мадонна, которую на днях впервые после реанимации увидели на прогулке, опубликовала пост в инстаграмме. Она поблагодарила поклонников за поддержку и подчеркнула, что постепенно поправляется.
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Мадонна переносит мировое турне
Артистка хотела, чтобы все прошло по графику и надеялось, что сможет вернуться к работе в ближайшее время. Однако организм нуждается в восстановлении. Так что знаменитость вынуждена перенести тур.
Я не хочу разочаровывать никого, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые работали со мной последние несколько месяцев над созданием шоу. Я ненавижу разочаровывать кого-нибудь. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье,
– объяснила исполнительница.
Певица добавила: "Текущий план состоит в том, чтобы перенести североамериканскую часть тура и начать в октябре в Европе".
Что известно о мировом турне
- В январе Мадонна объявила о своем туре Celebration Greatest Hit s к 40-летию карьеры.
- Анонсировать концерты певица решила нестандартным способом. Она удалила все пости со страницы в инстаграмме и оставила всего три публикации – два фото с постером концертов и видео. В видеоролике можно было увидеть вечеринку с участием знаменитостей, в том числе Мадонны, актрисы Эми Шумер, диджея Diplo и других. Они играли "Правда или действие?". Среди задач, которые Мадонне загадали друзья, было проведение масштабного концертного тура. "Да, черт возьми", – ответила Мадонна.
- Артистка планирует посетить около 35 концертов во многих городах мира, а начаться тур должен был 15 июля с концерта в Ванкувере в Канаде.