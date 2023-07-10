О свадьбе певца рассказал его брат. Напомним, что Энрике родом из Испании, но уже давно живет в Майами. Там растут трое его детей, которых родила его возлюбленная Анна.

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О том, что популярный певец больше не холостяк, случайно проговорился его старший брат Хулио Иглесиас-младший. Когда он рассказывал о свадьбе своей сводной сестры Тамары, то невзначай сказал, что Энрике тоже уже женился.

Однако он больше не сказал никаких подробностей. В то же время, пока ни Энрике, ни Анна не давали никаких комментариев на эту тему, они держат личную жизнь в секрете.

О свадьбе пары ничего не известно. Однако еще в 2019 году Анна Курникова добавила своей фамилии еще одна – Иглесиас, чем спровоцировала немало слухов о тайной женитьбе. Тогда пара так и не подтвердила то, что они вступили в брак.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны

Пара в отношениях более 20 лет. Они познакомились в далеком 2001 году во время съемок клипа Энрике.

Хотя влюбленные и не спешили узаконивать отношения, однако у них родилось трое детей. Так, в 2017 году появились на свет близнецы Николас и Люси, а два года спустя у пары родилась дочь Мэри.

Семья ведет закрытый образ жизни, хоть и не скрывает отношения. Иногда Анна Курникова показывает семейные фото, на которых находится Иглесиас.

К слову, в сети стали подозревать, что певица Надя Дорофеева также вышла замуж за любимого Мишу Кацурина. Особенно слухи усилились, когда парочку заскочили в киевском ЦНАПе. Впоследствии ведущий Слава Демин объяснил, что влюбленные делали в госучреждении.