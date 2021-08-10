Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят как можно больше времени вместе перед разлукой
Источник:People
Знаменитая звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек активно проводят лето 2021 года. Они стараются постоянно быть вместе. Стало известно, что все потому, что осенью они будут вынуждены работать в разных странах.
Американская исполнительница Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек несколько недель путешествовали по Средиземному морю. Впоследствии Аффлек улетел в США, а его возлюбленная отдыхала с друзьями в Италии.
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Какая разлука ждет Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Но недавно звездная пара вместе прибыла в Лос-Анджелес после очаровательной поездки в Европу. Они счастливы, что могут вернуться к привычным делам.
Они развлекаются со своими детьми и друзьями. У них чудесное лето,
– сообщил источник.
Инсайдер также рассказал, что сейчас Дженнифер и Бен стараются как можно больше времени проводить вместе. Это происходит перед тем, как они полноценно вернутся к работе.
"Они проводят как можно больше времени вместе, прежде чем осенью у них будут отдельные рабочие проекты. Бен будет сниматься в Техасе, а Дженнифер в Канаде", – добавил инсайдер.
Отдых Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Этим летом знаменитости перестали скрывать свои отношения от публики. Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме первую страстную фотографию с актером, сделанную на яхте.
- Певица подтвердила роман в свой день рождения. 52-летие она решила отпраздновать по-особенному, путешествуя с бойфрендом по Средиземному морю.
- Сначала их замечали во Франции, причем на яхте, которая якобы принадлежит Ринату Ахметову. Затем поклонники увидели влюбленных на итальянском острове Капри.