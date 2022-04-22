"Любовь спасет этот мир": Саша Бо второй раз выходит замуж

Украинская блоггерша Саша Бо во второй раз выходит замуж. Инстаграм-звезда долго скрывала новость о помолвке с Платоном Тарнавским.

Украинская блоггерша из Ивано-Франковска Саша Бо призналась, что выходит замуж. Это будет второй брак для девочки.

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Саша Ибо выходит замуж

В своем инстаграмме блоггерша похвасталась кольцом, сверкавшим на безымянном пальце.

Временами, война разводит. Но очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала да,

– подписала кадр Саша Бо.



Саша Бо выходит замуж / Фото из инстаграма Саши Бо

Саша Бо призналась, что скрывала свою помолвку, однако решила поделиться новостью.

"Я даже не знаю, с чего начать. И стоит ли вообще. Я действительно долго молчала, потому что не знала, насколько уместно сейчас делиться своим счастьем. Но знаете что? Только любовь спасет этот мир", – отметила блогерша.



Саша Бо выходит замуж / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о скандальном разводе блоггерки

В июне 2021 года Саша Бо впервые объявила о разрыве брака с Игорем Пустовитом. Это удивило фанов блоггерши, поскольку она обычно демонстрировала идеальную картинку семьи.

В сентябре вышло интервью Саше Бо Маше Ефросининой, где звезда инстаграммы призналась о булимии и постоянном стрессе из-за супружеской жизни. Она заявляла о унижениях и оскорблениях со стороны мужчины.

Игорь Пустовит впоследствии прокомментировал заявления жены. По его версии, абьюзером в браке была именно Саша, и поэтому у мужчины был стокгольмский синдром.

20 декабря Саша Бо сообщила об официальном разводе.