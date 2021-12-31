Любимый наш папочка, – жена Виктора Павлика поздравила певца с днем рождения
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Известный украинский певец Виктор Павлик отмечает день рождения. Екатерина Репяхова уже поздравила артиста трогательным видео.
31 декабря семья украинского музыканта Виктора Павлика не только готовится к Новому году, но и отмечает день рождения. В этом году артисту исполнилось 56 лет.
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Жена Павлика поздравила мужа с 56-летием
Жена певца уже посвятила ему трогательное поздравление в инстаграме. Она опубликовала видео, где собрала множество кадров с мужем. В ролике даже есть фото с их сыном Михайликом, который родился в 2021 году.
Любимый наш папочка, с днем рождения! Ты самый лучший для нас! Твоя семья,
– подписала публикацию Екатерина Репяхова.
Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям в комментариях:
- "Поздравляю с днем рождения!! Здоровья крепкого и успехов!!! Процветания и божьего благословения!";
- "Привет! Здоровья крепкого, семейного уюта, любви, мира, добра на многие годы!";
- "Красивая песня";
- "С днем рождения, крепкого здоровья и вдохновения";
- "Привет. Будьте счастливы".
Отметим, недавно супругам пришлось пережить семейный кризис:
- Екатерина Репяхова признавалась, что ее обидел муж. Она показала фото, как плачет из-за ссоры. Вероятно, Виктор Павлик выступил против того, чтобы Екатерина подавала в суд на его бывшую жену Ларису после ее слов "наглая хладнокровная тварь".
- Впоследствии жена музыканта призналась, что в семье наступил кризис, и она не знает, сможет ли из него выйти. Виктор Павлик не комментировал конфликт, но неоднократно отмечал чувства к жене.
- Екатерина не раскрывала подробностей и причин конфликта, но намекнула на присутствие в нем третьего человека. Она рассказала, что Виктор Павлик будет ходить к психологу, чтобы работать над чувством вины ради семьи.
- Уже после завершения ссоры Репяхова подчеркнула, что кризис только укрепил отношения с мужем.