В октябре бывшая Виктора Павлика заявила, что он с молодой женой хочет выселить ее из квартиры, хотя на самом деле певец подыскивал более бюджетное жилье. С тех пор между женщинами вспыхнул конфликт, который довел до суда. Сначала звезда поддерживал Екатерину Репяхову, однако теперь, похоже, взял нейтралитет.

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Виктор Павлик о судебном иске Екатерины Репяховой

В комментарии каналу "Украина" певец признался, что был против судебного иска возлюбленной на его бывшую жену Ларису Созаеву. Однако она не посоветовалась с ним и поступила так, как захотела. Он убежден, что все можно было решить тихо и мирно.

"Я считаю, что все должно было быть спокойно, тихо. Я думаю, что так и будет, потому что самое главное – это здоровье. И на нервах никто никогда не побеждал", – заявил Виктор Павлик.

Я не читаю то, что публикует Катя. У нее ежедневно очень много сторис. Катя меня не спрашивает, как и что делать, это было ее решение. И она отстаивает свою позицию, свою честь и достоинство. Я не очень в этом разбираюсь, но нет дыма без огня,

– добавил народный артист.

Отметим, две недели назад интернет-война Репяховой и Созаевой вышла на новый уровень. После слов "наглая хладнокровная тварь" блогерша подала в суд, чтобы отсудить моральную компенсацию.

Екатерина Репяхова поссорилась с Павликом

Заплаканная Катя Репяхова вышла в сторис после того, как комментарий Виктора Павлика разлетелся в прессе. Можно предположить, что блогерша обиделась на мужа, потому что, по его мнению, она отстаивает только свою честь и достоинство, а не репутацию их семьи.

Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна,

– эмоционально написала Екатерина Репяхова.

"Жизнь удивительна. Просыпаешься утром и не знаешь, что сегодня твоя жизнь изменится безвозвратно", – добавила блогерша в следующей инстаграм-сторис.

Жена Виктора Павлика Екатерина / Фото из инстаграм-сторис блогерши

Жена Виктора Павлика Екатерина / Фото из инстаграм-сторис блогерши