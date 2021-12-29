В родном городе Теребовля Виктор Павлик появляется очень редко. К матери он заезжает только тогда, когда гастролирует по Западной Украине. Такая возможность представилась перед Новым годом. Звездная семья сделала сюрприз 82-летней женщине – приехала к ней с внуком Михасиком.

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Виктор Павлик познакомил 6-месячного сына с матерью

Семья артиста остановилась в гостинице в Ивано-Франковске, а оттуда отправилась в Теребовлю. Так, пожилая мама Павлика Александра Григорьевна впервые увидела Михаила, которому недавно исполнилось 6 месяцев. Он самый младший из четырех ее внуков.

Кнопочка малюсенькая, ляля. В такой мороз тебя вытащили на улицу... такой невроку,

– отреагировала бабушка.

Мама певца забавлялась с Михасиком, пока сын и невестка листали старые альбомы. В завершение встречи они и себе устроили семейную фотосессию. Звездный папа всячески знакомил сына с бабушкой Шурой, а та не могла нарадоваться приезду родных.

"Эмоций было сегодня много", – заметила Екатерина Репьяхова.

Михасик у бабушки,

– лаконично подписал Виктор Павлик в своем инстаграме.

Виктор Павлик с мамой и сыном Михаилом / Фото из инстаграма певца

Напомним, ранее Павлик рассказывал, что мама спокойно относится к его молодой жене Екатерине. Она поддержала решение звездного сына жениться в четвертый раз.

Виктор Павлик с сыном и мамой / Видео из инстаграма Екатерины Репьяховой

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Реакция сети на фото Павлика с мамой и сыном

Фаны засыпали певица комментариями, что малыш очень похож не только на него, но и на бабушку: