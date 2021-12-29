В родном городе Теребовля Виктор Павлик появляется очень редко. К матери он заезжает только тогда, когда гастролирует по Западной Украине. Такая возможность представилась перед Новым годом. Звездная семья сделала сюрприз 82-летней женщине – приехала к ней с внуком Михасиком.
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Виктор Павлик познакомил 6-месячного сына с матерью
Семья артиста остановилась в гостинице в Ивано-Франковске, а оттуда отправилась в Теребовлю. Так, пожилая мама Павлика Александра Григорьевна впервые увидела Михаила, которому недавно исполнилось 6 месяцев. Он самый младший из четырех ее внуков.
Кнопочка малюсенькая, ляля. В такой мороз тебя вытащили на улицу... такой невроку,
– отреагировала бабушка.
Мама певца забавлялась с Михасиком, пока сын и невестка листали старые альбомы. В завершение встречи они и себе устроили семейную фотосессию. Звездный папа всячески знакомил сына с бабушкой Шурой, а та не могла нарадоваться приезду родных.
"Эмоций было сегодня много", – заметила Екатерина Репьяхова.
Михасик у бабушки,
– лаконично подписал Виктор Павлик в своем инстаграме.
Виктор Павлик с мамой и сыном Михаилом / Фото из инстаграма певца
Виктор Павлик с сыном и мамой / Видео из инстаграма Екатерины Репьяховой
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Реакция сети на фото Павлика с мамой и сыном
Фаны засыпали певица комментариями, что малыш очень похож не только на него, но и на бабушку:
- "Михасик очень похож на бабушку, а Виктор Франкович – на маму. Счастье вашей семье. Долгих лет жизни милой женщине на этом фото с искренней улыбкой";
- "Похож и на папу, и на бабушку";
- "Три поколения счастливых глаз";
- "Вы все похожи, ну просто одно лицо";
- "Какая чудесная фотография. Здоровья вашей маме".