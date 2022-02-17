Любимая Иракли Макацария показала стильный повседневный образ: фото в рубашке в клеточку

Возлюбленная известного грузина Иракли Макацария – Лиза Чичуа в который раз очаровала безупречным внешним видом в красно-белой рубашке в клеточку.

Лиза редко публикует в сети фото, поэтому к ее сообщениям приковано особое внимание публики. Звездная избранница побывала с подругами в атмосферном заведении, где и сделала несколько кадров.

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Повседневный образ Лизы Чичуа

Лиза позировала на камеру в красно-белой рубашке с принтом в клеточку. На фото не видно, с каким низом девушка соединила ее, поскольку изображена, сидя за столом.

У Чичуа роскошные длинные волосы, поэтому на этот раз она их распустила, хотя часто выбирает среди причесок пучок. На лице красавицы сияла улыбка, а из макияжа были черные стрелки на веках и помада насыщенного красного цвета на губах.



Лиза Чичуа в красно-белой рубашке / Фото с инстаграма Лизы Чичуа



Лиза Чичуа в красно-белой рубашке / Фото с инстаграма Лизы Чичуа

Среди последних аутфитов Чичуа, которыми она щеголяла перед более 37-тысячной аудиторией подписчиков в инстаграме, были: