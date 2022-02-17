Ліза рідко публікує в мережі фото, тому до її дописів прикута особлива увага публіки. Зіркова обраниця побувала з подругами в атмосферному закладі, де й зробила декілька кадрів.
Дивіться також В атласній сукні: Настя Каменських зачарувала вечірнім образом
Повсякденний образ Лізи Чичуа
Ліза позувала на камеру в червоно-білій oversize сорочці з принтом у клітинку. На фото не видно, з яким низом дівчина поєднала її, оскільки зображена, сидячи за столом.
У Чичуа розкішне довге волосся, тому цього разу вона його розпустила, хоча часто обирає серед зачісок пучок. На обличчі красуні сяяла усмішка, а з макіяжу були чорні стрілки на повіках і помада насиченого червоного кольору на губах.
Ліза Чичуа в червоно-білій сорочці / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Ліза Чичуа в червоно-білій сорочці / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Серед останніх аутфітів Чичуа, якими вона хизувалася перед понад 37-тисячною аудиторією підписників в інстаграмі, були:
- чорна мінісукня з золотистими ґудзиками;
- обтисла бежева мінісукня, обшита паєтками;
- яскравий червоний костюм;
- чорний гольф і чорно-біла спідниця.