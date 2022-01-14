Иракли Макацария не скрывает счастливых романтических отношений с грузинкой Лизой Чичуа. Влюбленные часто публикуют в сети совместные фото, на которых показывают искренние эмоции.

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Новое фото Иракли Макацария с любимой

Новогодние праздники завершаются, однако знаменитости не спешат снимать праздничные декорации. Так, Иракли Макацария с любимой вдвоем позировали у елки.

Лиза надела яркий красный костюм, волосы распустила, а на лицо не наносила косметику. Она впервые показала натуральную красоту, позировала без макияжа. На фото Иракли с нежностью положил свою голову на плечо любимой. Он закрыл глаза и мило улыбался. Видно, что влюбленные счастливы, ведь проводят эти особенные дни вместе.

Иракли Макацария с любимой / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

Напомним, немало знаменитостей сейчас находятся на разных курортах. Кто-то отправился в горы, а кто-то – к морю. Где именно отдыхают украинские звезды – узнавайте по ссылке.