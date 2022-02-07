Иракли Макацария и Лиза Чичуа не скрывают теплых отношений. Изредка они с радостью делятся совместными кадрами в сети. Так произошло и после семейного застолья.

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Праздничный look Лизы Чичуа

Иракли и Лиза часто вместе бывают на праздничных застольях. Для одного из них Лиза выбрала элегантный и стильный look. Она предстала перед камерой в черном мини-платье с декоративными перьями, белыми вставками и золотистыми пуговицами. Поскольку Чичуа имеет безупречную фигуру, то обычно выбирает наряды, которые красиво подчеркивают ее.

Длинные волосы девушка уложила ровно и собрала в хвост. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила нюдовой помадой.

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Предыдущие выходы Лизы Чичуа