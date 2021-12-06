В гардеробе Лизы Чичуа есть много черных вещей, однако она умеет правильно стилизовать и подавать их, создавая трендовые образы.

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Праздничный look Лизы Чичуа

Избранница главного героя "Холостяка-6" Иракли Макацария устроила фотосессию в атмосферном заведении. Праздничности фотографиям добавила елка и новогодние огоньки. Улыбающаяся Лиза позировала на камеру в черном обтягивающем гольфе, колготах и черно-белой пышной юбке.

Длинные роскошные волосы она собрала в хвост, который забрала набок. На лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Изысканности образу также добавили длинные серьги с черными камнями.



Возлюбленная Иракли Макацария возле елки / Фото из инстаграма Лизы Чичуа



Возлюбленная Иракли Макацария возле елки / Фото из инстаграма Лизы Чичуа



Возлюбленная Иракли Макацария возле елки / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

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