В гардеробе Лизы Чичуа есть много черных вещей, однако она умеет правильно стилизовать и подавать их, создавая трендовые образы.
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Праздничный look Лизы Чичуа
Избранница главного героя "Холостяка-6" Иракли Макацария устроила фотосессию в атмосферном заведении. Праздничности фотографиям добавила елка и новогодние огоньки. Улыбающаяся Лиза позировала на камеру в черном обтягивающем гольфе, колготах и черно-белой пышной юбке.
Длинные роскошные волосы она собрала в хвост, который забрала набок. На лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Изысканности образу также добавили длинные серьги с черными камнями.
Возлюбленная Иракли Макацария возле елки / Фото из инстаграма Лизы Чичуа
Возлюбленная Иракли Макацария возле елки / Фото из инстаграма Лизы Чичуа
Возлюбленная Иракли Макацария возле елки / Фото из инстаграма Лизы Чичуа
Эффектные образы знаменитостей
- Ирина Федишин для съемок новогодней программы оделась в сине-белое платье.
- Джилл Байден в изумрудном вечернем платье вышла в свет с мужем.
- Настя Каменских позировала на камеру в черном миниплатье и с вуалью.