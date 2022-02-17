Лиза редко публикует в сети фото, поэтому к ее сообщениям приковано особое внимание публики. Звездная избранница побывала с подругами в атмосферном заведении, где и сделала несколько кадров.
Смотрите также В атласном платье: Настя Каменских очаровала вечерним образом
Повседневный образ Лизы Чичуа
Лиза позировала на камеру в красно-белой рубашке с принтом в клеточку. На фото не видно, с каким низом девушка соединила ее, поскольку изображена, сидя за столом.
У Чичуа роскошные длинные волосы, поэтому на этот раз она их распустила, хотя часто выбирает среди причесок пучок. На лице красавицы сияла улыбка, а из макияжа были черные стрелки на веках и помада насыщенного красного цвета на губах.
Лиза Чичуа в красно-белой рубашке / Фото с инстаграма Лизы Чичуа
Лиза Чичуа в красно-белой рубашке / Фото с инстаграма Лизы Чичуа
Среди последних аутфитов Чичуа, которыми она щеголяла перед более 37-тысячной аудиторией подписчиков в инстаграме, были:
- черное мини платье с золотистыми пуговицами;
- облегающее бежевое мини платье, обшитое пайетками;
- яркий красный костюм;
- черный гольф и черно-белая юбка.