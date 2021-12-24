Лилия Ребрик вспомнила, как на известном телешоу ей придумали роман с Диким

Официальному союзу Лилии Ребрик и Андрею Дикому целых 10 лет. Однако женили их гораздо раньше. Продюсеры телешоу "Танцы со звездами" придумали им роман, когда не было даже намека на чувства.

Полстраны до сих пор думает, что отношения звездных супругов Лилии Ребрик и Андрея Дикого зародились на паркете "Танцев со звездами" 2011 года. Однако это не так. Актриса утверждает, что сначала у них с танцовщиком были чисто рабочие отношения, а служебный роман продюсеры придумали ради рейтингов.

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Как на "Танцах со звездами" придумали роман Ребрик и Дикого

Им обоим откровенно навязывали эту идею. Ребрик даже звонила эмоциональному партнеру, чтобы он был в курсе так называемых "законов" телевидения и не сболтнул лишнего.

С первого эфира говорили, что между нами какая-то химия. С первого эфира нам рассказывали, что у нас роман. Там каких-то экстрасенсов даже приплели, чтобы сказать, что у нас что-то намечается,

– с юмором вспоминает Лилия Ребрик.

Однако в марте 2011 года они были сосредоточены только на работе. Он, как бальник, и она, как гимнастка в прошлом, хотели победить, поэтому времени на флирт у них не было.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма

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Когда на самом деле закрутился роман Лилии Ребрик и Андрея Дикого

За кулисами телешоу "Танцы со звездами" Лилия Ребрик и Андрей Дикий были настоящими друзьями. Они много говорили, делились друг с другом взглядами на жизнь и рассказывали секреты. В то время как романтические чувства зародились благодаря фестивалю "Славянский базар".

На мероприятие в Минск Лилию Ребрик пригласили как ведущую и предложили выступить с Диким в рамках шоу-программы. Пара встретилась перед поездкой, и тогда между ними вспыхнула искра.

, Андрей Дикий сделал предложение Лилии Ребрик в парке Феофания. 23 декабря 2011 года они поженились и счастливы в браке уже 10 лет.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото из инстаграма актрисы