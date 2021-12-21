Телезвезда призналась, что у них с мужем есть романтический повод, чтобы отдохнуть только вдвоем. 23 декабря они будут отмечать 10-ю годовщину брака – "день рождения их семьи". В солнечную Испанию Лилия Ребрик и Андрей Дикий рванули на несколько дней раньше.

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"Будем немножечко отдыхать, перезагружаться", – рассказала актриса.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото из инстаграма актрисы

Как Лилия Ребрик и Андрей Дикий отдыхают без дочерей

В первый день отпуска супруги успели прогуляться по уютным улочкам Барселоны. Больше всего Лилию Ребрик поразили морские пейзажи и попугаи, которые там являются обычными уличными птицами. Кроме того, пара хочет попасть на фламенко.

Обязательно посмотрим настоящее фламенко здесь, в Испании. Убеждена, что это фантастично! Потому что пыл "фламенковский" нам очень близок,

– добавила актриса.

"Немного тепла и любимых цветов вам из самой Барселоны", – подписала Лилия Ребрик новые кадры из Барселоны. По городу она гуляла в спортивном костюме мятного цвета, белой футболке с надписью и кроссовках. Под повседневный образ звезда даже не наносила макияж.

Лилия Ребрик в Барселоне / Фото из инстаграма актрисы

Лилия Ребрик в Барселоне / Фото из инстаграма актрисы