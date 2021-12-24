Полстраны до сих пор думает, что отношения звездных супругов Лилии Ребрик и Андрея Дикого зародились на паркете "Танцев со звездами" 2011 года. Однако это не так. Актриса утверждает, что сначала у них с танцовщиком были чисто рабочие отношения, а служебный роман продюсеры придумали ради рейтингов.

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Как на "Танцах со звездами" придумали роман Ребрик и Дикого

Им обоим откровенно навязывали эту идею. Ребрик даже звонила эмоциональному партнеру, чтобы он был в курсе так называемых "законов" телевидения и не сболтнул лишнего.

С первого эфира говорили, что между нами какая-то химия. С первого эфира нам рассказывали, что у нас роман. Там каких-то экстрасенсов даже приплели, чтобы сказать, что у нас что-то намечается,

– с юмором вспоминает Лилия Ребрик.

Однако в марте 2011 года они были сосредоточены только на работе. Он, как бальник, и она, как гимнастка в прошлом, хотели победить, поэтому времени на флирт у них не было.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма

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Когда на самом деле закрутился роман Лилии Ребрик и Андрея Дикого

За кулисами телешоу "Танцы со звездами" Лилия Ребрик и Андрей Дикий были настоящими друзьями. Они много говорили, делились друг с другом взглядами на жизнь и рассказывали секреты. В то время как романтические чувства зародились благодаря фестивалю "Славянский базар".

На мероприятие в Минск Лилию Ребрик пригласили как ведущую и предложили выступить с Диким в рамках шоу-программы. Пара встретилась перед поездкой, и тогда между ними вспыхнула искра.

Напомним, Андрей Дикий сделал предложение Лилии Ребрик в парке Феофания. 23 декабря 2011 года они поженились и счастливы в браке уже 10 лет.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото из инстаграма актрисы