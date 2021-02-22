Ведущая и актриса Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким познакомилась благодаря проекту "Танцы со звездами". Знаменитость призналась, что они сразу стали друзьями, а роман закрутили уже после завершения проекта.

Уже девять лет Лилия Ребрик замужем за танцором Андреем Диким. Еще с первого эфира проекта "Танцы со звездами", когда пара станцевала страстное танго, зрители были уверены, что между ними роман. Однако ведущая заверила, что чувства между ними возникли лишь после нескольких месяцев совместной работы, когда шоу почти завершилось.

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Лилия Ребрик о романе с мужем

Актриса заверила, что не влюбилась в Андрея Дикого с первого взгляда. Поскольку они оба спортсмены, поэтому были сосредоточены на работе, однако успели завязать крепкую дружбу. Тогда звезда уверяла партнера, что умеет дружить с мужчинами, однако он сразу объяснил, что дружить с ней не планирует.

Я точно не думала о том, что этот симпатичный парень – мой будущий муж. Мы с Андреем были друзьями с самого начала. Я, упрямая женщина, долго доказывала Андрею, что умею дружить с мужчинами... Флирта между нами не было,

– вспомнила Лилия Ребрик.

Сейчас ведущая признается, что они лишь оправдывались работой, а на самом деле просто хотели проводить больше времени вместе. Лишь после финального эфира во время ужина в ресторане Лилия Ребрик и Андрей Дикий все же осмелились проявить свои чувства. С тех пор они не расставались.

Как мужчина сделал предложение Лилии Ребрик

Знаменитость вспомнила, что любимый сделал ей предложение во время прогулки в парке Феофания, что в Киеве. Мужчина сразу же все распланировал: "Зимой поженимся, а на Рождество поедем к твоим родителям в Черновцы. У вас же заведено гулять свадьбу, так отгуляем там по-настоящему, а после поедем в свадебное путешествие. А потом у нас родится ребенок". Ведущая подчеркнула, что танцовщик был насколько убедительным, что не стала ему перечить.

Я впервые доверилась – молча, беспрекословно. Впервые не хотела куда-то бежать, что-то решать, просто послушалась,

– рассказала Лилия Ребрик.

Утром 23 декабря 2011 года Лилия Ребрик и Андрей Дикий официально стали мужем и женой. Они "хотели расписаться тихо-мирно, для себя", однако сестра актрисы собрала родственников, друзей, журналистов, которые устроили для невест праздник с вышитым рушником, караваем и шампанским. Поэтому тайны из свадьбы пары не получилось.

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