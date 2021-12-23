Лилия Ребрик и Андрей Дикий являются одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе. На протяжении многих лет они сохраняют любовь и страсть в отношениях.

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Свадебная фотосессия Ребрик и Дикого

В день 10 годовщины свадьбы телеведущая опубликовала на личной странице в инстаграме серию фото, на которых запечатлена вместе с любимым. Лилия и Андрей позировали в образах новобрачных. Они решили во второй раз почувствовать себя молодоженами и еще раз прожить тот прекрасный день.

Лилия предстала перед камерой фотографа в силуэтном кружевном платье белоснежного цвета. Наряд имел Соблазнительное декольте и длиннющий шлейф. Такой look она соединила с белыми туфлями-лодочками на каблуке, довершила аутфит изысканными серьгами. Волосы звезда вложила в локоны и аккуратно сцепила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.

Андрей позировал рядом с любимой в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в образах жениха и невесты / Фото из инстаграма телеведущей

Текст публикации Лилии Ребрик:

10 лет вместе, а мы как новенькие! Розовая свадьба – отличный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас еще так много всего впереди! Столько планов! Столько желаний!

Андрей, как круто, что мы с тобой когда-то в танцах встретились. Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда! Веди меня по жизни, как в танце. 10 лет – это только начало.

С днем рождения, наша "дикая семейка".