Лилия Ребрик показала летние развлечения с дочкой в бассейне: яркое фото

Украинская телеведущая Лилия Ребрик летние выходные проводит в своем загородном имении. На территории она уже поставила большой бассейн, где насладилась отдыхом вместе с младшей дочкой Полиной.
Сейчас телеведущая не спешит отправляться за границу. Выходные она проводит на свежем воздухе на территории собственного загородного поместья.
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Летние развлечения Лилии Ребрик
Поскольку на улице было очень жарко, Лилия устроила купание с дочкой в бассейне. Звездная мамочка сделала селфи, на котором изображена в купальнике. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж. Также знаменитость похвасталась красивыми серьгами.
Маленькая Поляна плавала позади мамы в красном защитном круге. Девушка также была одета в купальник, а на голову надела светло-розовый платочек. Они оба мило улыбались и наслаждались клубникой и черешней.
Лилия Ребрик с дочкой в бассейне / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
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