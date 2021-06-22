Наразі телеведуча не поспішає відправлятися за кордон. Вихідні вона проводить на свіжому повітрі на території власного заміського маєтку.

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Літні розваги Лілії Ребрик

Оскільки на вулиці було дуже спекотно, Лілія влаштувала купання з донькою в басейні. Зіркова матуся зробила селфі, на якому зображена в купальнику. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також знаменитість похизувалася красивими сережками.

Маленька Поляна плавала позаду мами в червоному захисному крузі. Дівчина також була одягнена в купальник, а на голову одягнула світло-рожеву хустинку. Вони обоє мило усміхалися і смакували полуницями та черешнями.



Лілія Ребрик з донькою в басейні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Літній відпочинок українських зірок