Наразі телеведуча не поспішає відправлятися за кордон. Вихідні вона проводить на свіжому повітрі на території власного заміського маєтку.
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Літні розваги Лілії Ребрик
Оскільки на вулиці було дуже спекотно, Лілія влаштувала купання з донькою в басейні. Зіркова матуся зробила селфі, на якому зображена в купальнику. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також знаменитість похизувалася красивими сережками.
Маленька Поляна плавала позаду мами в червоному захисному крузі. Дівчина також була одягнена в купальник, а на голову одягнула світло-рожеву хустинку. Вони обоє мило усміхалися і смакували полуницями та черешнями.
Лілія Ребрик з донькою в басейні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Літній відпочинок українських зірок
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