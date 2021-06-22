Сейчас телеведущая не спешит отправляться за границу. Выходные она проводит на свежем воздухе на территории собственного загородного поместья.

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Летние развлечения Лилии Ребрик

Поскольку на улице было очень жарко, Лилия устроила купание с дочкой в бассейне. Звездная мамочка сделала селфи, на котором изображена в купальнике. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж. Также знаменитость похвасталась красивыми серьгами.

Маленькая Поляна плавала позади мамы в красном защитном круге. Девушка также была одета в купальник, а на голову надела светло-розовый платочек. Они оба мило улыбались и наслаждались клубникой и черешней.



Лилия Ребрик с дочкой в бассейне / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Летний отдых украинских звезд