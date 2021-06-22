Представители украинского шоу-бизнеса активно делятся в социальных сетях фотографиями с летних отпусков. Звезды путешествуют по Украине и миру. Известная семья Осадчей и Горбунова летом также постоянно путешествует.

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Стильный look Кати Осадчей

Выходные в июне пара провела в солнечной Одессе. Для прогулки в красивом городе Осадчая выбрала стильный костюм темно-синего цвета в пижамном стиле. Наряд состоял из удлиненной блузки, что застегивалась на пуговицы, и широких брюк. Особый шарм добавил принт в белый горошек.

Костюм Катя соединила с трендовыми белыми босоножками. Среди аксессуаров дополнила образ солнцезащитными очками и актуальным бусами. Волосы ведущая собрала в аккуратный хвост, а на лице не наносила косметику. Она хорошо отдохнула перед насыщенным рабочим неделей.

"Прекрасный одесский день!", – написала Осадчая в заметке под фото.

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Ранее Катя обнародовала снимки с прогулки по Ланжерону. Она сфотографировалась возле культовой достопримечательности города – "Дома солнца". Осадчая предстала перед камерой в сине-белом клетчатом платье с обнаженными плечами.