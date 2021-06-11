Лилия Ребрик часто радует поклонников семейными фотографиями. За ее личной страницей в инстаграме следят 720 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций.

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Новые фото Лилии Ребрик с дочкой

Лилия в теплый летный день устроила фотосессию на фоне зеленых растений. Она предстала перед камерой в белой рубашке в черный горошек. Белокурые волосы телеведущая уложила ровно, а на лице сделала макияж с нежно-розовой помадой на губах.

Маленькая Диана позировала рядом со звездной мамой в белых брюках и черной футболке с ярким принтом. Длинные роскошные волосы девочка уложила ровно. Она мило улыбалась, чем очаровала многотысячную аудиторию подписчиков матери.

Классный сегодня был день! Везде вместе,
написала Ребрик под фото.

Лілія Ребрик
Лилия Ребрик с дочкой Дианой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Лілія Ребрик
Лилия Ребрик с дочкой Дианой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях поклонники Ребрик засыпали ее и Диану комплиментами.

  • "Мамина дочка!"
  • "Очень милые фото!"
  • "Красотки!"
  • "Вы очень похожи!"
  • "Красоточки!"