Лилия Ребрик показала "дом мечты", который приобрела до войны: как он выглядит

Украинская актриса Лилия Ребрик ранее рассказывала, что приобрела большое вторжение дом. Теперь она показала его на видео.

Известная украинская актриса недавно впервые призналась о масштабной покупке, которую совершила с мужем. Еще до полномасштабного вторжения Лилия Ребрик приобрела дом.

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Лилия Ребрик показала недостроенный дом

Актриса показалась в инстаграм-сториз и решила продемонстрировать поклонникам строительную площадку, где есть их недостроенная недвижимость.

В одном из интервью я рассказала, что перед началом войны мы купили дом, назвали его "дом мечты". Что это значит? Что мы знали, сколько у нас работы, какие у нас проекты, на что мы можем рассчитывать, планировать, мечтать. Потом началась проклятая война и эти мечты утонули,

– призналась Лилия Ребрик.

Артистка призналась, что пока так и не решила, продолжать ли строительство и, время ли это. Но призналась, что ее позиция такова: "если живы, то нужно жить". Возможно, так она намекнула на то, что хочет продолжить заниматься домом мечты.

Дом Лилии Ребрик / Фото с инстаграм-сториз