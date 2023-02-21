Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась сообщением, в котором вспомнила последние дни перед великой войной. Звезда призналась, что эти моменты разбирает на молекулы.

Смотрите также Алина Шаманская провела уик-энд в компании героя "Холостячки": как он оказался в США - фото

Лилия Ребрик вспомнила дни до войны

Актриса вспомнила, что за 4 дня до – играла "Инъекцию бессмертия", потом дублировала мультфильм, всю неделю находилась в эфире утреннего шоу, а за день играла комедию.

Что было в те дни у меня на душе? Страшная тревога, страх войны, такое беспокойство. 23 февраля 2022 года я отефирила у "Утро с Украиной". Съездила обнять своих – в те дни мне особенно крепко хотелось быть рядом, чтобы все – вот здесь, на вытянутой руке,

– вспомнила Лилия Ребрик.

Актриса сыграла на сцене и вечером. Она поделилась, что сцена ее расслабляет, заставляет сконцентрироваться и избавиться от лишних мыслей. Вечер 23 февраля Лилия Ребрик помнит подробности.

"А после я села в машину, у меня было много цветов и уже так пахло весной. Еще допоздна выбирали мебель для нашего дома мечты. Новую, которую мы купили накануне… Заедали клубникой, которую купили зимой в супермаркете (почему-то так хотелось чего-то вредного) и шампанским. Отныне шампанское и клубника – для меня вкус мира навсегда. Я знаю, как буду праздновать победу. Но тогда так тяжело на душе было. И через 5 часов уже началась великая война".



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Напомним, Лилия Ребрик в ноябре 2021 года приобрела дом. До войны актриса с мужем работала над дизайном и начинала делать ремонт. Однако после 24 февраля их планы разрушились. звезда не знает когда вернется в новый дом.

"Не стану рассказывать о самом страшном дне - 24 февраля. По большому счету он более-менее походил у каждого украинца. И каждому – отчеканивается в памяти навсегда. Но я хочу, чтобы мы вспомнили тот последний день перед великой войной", – подытожила актриса.