Актриса и телеведущая Лилия Ребрик впервые рассказала, что до великой войны совершила масштабную покупку. Она с мужем приобрела дом под Киевом.

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Как Лилия Ребрик купила дом до войны

Актриса призналась, что вместе с мужем приобрела дом в конце ноября. Им очень понравилась жизнь на даче во время карантина, но появилось ощущение, что нужно больше места для них и девочек. Так что у них появился дом под Киевом.

Для себя мы сформулировали, что это дом мечты. Мы создали так называемую группу, в которой обсуждали какие-то идеи, что у нас где будет. Я считаю, что у каждой семьи должна быть какая-нибудь цель. Мечта, наверное, это так нельзя назвать, потому что мы ее уже воплотили. Но там столько еще работы. Я не знаю, когда мы вернемся. Мы купили коробку. И там еще строить и строить,

– поделилась Лилия Ребрик.

Ведущая добавила, что большой необходимости покупать дом не было. Сейчас они не готовы вкладывать деньги в ремонт, но, возможно, займутся домом мечты со временем. "Не было такой необходимости – продать квартиру и вложить деньги в ремонт и впоследствии переехать. Появятся деньги – мы что-то там сделаем".

Кто же построил дом во время войны

Танцовщица Илона Гвоздева, как и Лилия Ребрик, начала строить дом еще до полномасштабной войны. После 24 февраля работа приостановилась, но со временем хореографиня решила продолжать организовывать семейное гнездышко.

Строительством занимается ее муж Иван, потому что из-за вторжения он остался без работы, в то время как спонсирует все Илона. В доме знаменитости два этажа, бомбоубежище и ни одной батареи, везде утепленный пол. Она уже показывала поклонникам, как выглядят первые детали ее дома.