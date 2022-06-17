Лилия Ребрик побывала в селе под Черниговом, где россияне пытали людей: "Не знаю, как жить дальше"
Источник:инстаграмм Лилии Ребрик
Певица Лилия Ребрик побывала в поселке Ягодное Черниговской области. Там российские оккупанты устроили в подвале настоящую тюрьму, где содержали и пытали людей.
Телеведущая побывала там вместе с коллегой Анатолием Анатоличем. Они вместе своими глазами увидели место, где россияне издевались над людьми, находившимися в оккупации.
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Лилия Ребрик увидела застенку, где убивали украинцев
Звезда побывала в поселке с теплым названием Ягодное. Теперь о нем знает весь мир. Этот поселок в Черниговской области, где российские военные обустроили тюрьму, застенку. Они держали в маленьком подвале около 400 человек. Без света, тепла, свежего воздуха, в страшной духоте, на каменном полу. Так продолжалось 27 дней. На каждого заключенного приходилось по пол квадратного метра.
Люди умирали прямо на глазах у других. На стенах там – имена умерших и убитых. Рядом – детские рисунки... Такой свет сквозь сплошную вязкую тьму. Я не знаю, как с этим всем жить дальше. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь забыть ужас этой войны. Я просто не знаю, как прекратить плакать,
– поделилась Лилия.
Лилия Ребрик в поселке Ягодное: смотрите видео онлайн
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