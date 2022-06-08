В Украине нет безопасного места, ведь российские ракеты направляются в разные уголки нашего государства. Жена Юрия Ткача Виктория надеялась, что в Виннице удастся спокойно выспаться, однако воздушная тревога и бомбардировки были и там.

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Как жена Юрия Ткача спасала дочь от бомбардировок

Первые месяцы войны Виктория с дочерью и мужем спали на кариматах над спуском в подвал, чтобы в случае тревоги быстро спуститься в укрытие. Когда семья приехала в Винницу, Виктория сказала, что это будет первая задолго ночь в кровати, на мягкой постели, удастся выспаться. Но в 3 ночи прозвучала сирена и слова: "Внимание, тревога! Прячьтесь!".

Это было так страшно. Я проснулась от этого гула и увидела в окнах дома напротив розово-красно-оранжевое звездово, словно включили очень много софитов и направили на один дом,

– вспомнила Виктория.

В ту жуткую ночь она поняла, что уже нет времени бежать в коридор и прятаться там. Потому быстро накрыла дочь Викторию своим телом.

Я ее просто накрыла собой. Прогремел взрыв, после которого мы уже выбежали в коридор. Я решила выйти на балкон, чтобы посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит вторая ракета. Раздается второй взрыв. Это тогда в Виннице они целились в телевизионную башню, а мы были чуть меньше 2 километров от нее. Это было очень страшно!

– рассказала Виктория.

Сейчас звездная жена вместе с дочерью находятся в Болгарии. Они очень ждут завершения войны, чтобы вернуться домой, быть рядом с родными.

Война разлучила многие семьи. Многие звездные пары никогда не расставались так надолго. Звездные мамы выехали за границу, спасая детей, а их мужчины остались дома, где волонтерят, становятся на защиту Украины с оружием в руках. Как знаменитые пары живут на расстоянии – узнайте по ссылке.