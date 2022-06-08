Украинский телеведущий Андрей Бедняков опубликовал на странице в инстаграмме фото из Мариуполя. Родной город шоумена оккупировали российские захватчики, не давая возможности мирным жителям на нормальную жизнь.

К теме Даша Квиткова сделала несколько патриотических татуировок: что изображено на теле блоггерки

Андрей Бедняков показал фото из Мариуполя

Ведущий показал, как оставшиеся в городе люди выживают в оккупации. Мариупольцам приходится готовить еду на кострах, жить среди завалов и руин и экономить воду. Андрей Бедняков прокомментировал кадры из родного города.

"Жизнь налаживается", – говорили они. Оккупированный Мариуполь. Наши дни. Нет слов…

– написал ведущий.



Мариуполь в оккупации / Фото с инстаграма Андрея Беднякова



​Мариуполь в оккупации / Фото с инстаграма Андрея Беднякова

Заметим, Андрей Бедняков также показывал, как в изоляции мариупольцам насаждают "русский мир". В частности, по городу ездят машины с громкоговорителями, по которым транслируют пропагандистские каналы, "вещают" о запуске рубля, победе над Украиной и историю России.

Жуткие фото эмоционально прокомментировала коллега Маша Ефросинина: "Я не знаю, что ненавижу больше – эту бесчеловечную нечисть, которая сделала такое или беспомощность".

В комментариях украинцы не сдерживают эмоций, увидев жестокость россиян и их мира: