Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик вернулась в Киев с запада Украины. Она посетила разрушенное здание в Киеве.

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Лилия Ребрик посетила разбомбленный дом

В дом на улице Лобановского попала ракета 26 февраля. Актриса рассказала, что 18 – 21 этажа разрушены до основания, из-за чего с 22 этажа дом вроде бы висит в воздухе.

Там просто пустота, как у россиян вместо сердца. Дальше было еще труднее. Поднялась. Руки, ноги холодные. Слезы душат. Ком в горле. На минутку представляешь себе: что чувствуют люди, здесь строили свою жизнь. Планировали. Мечтали. Рожали детей. Выкачивали каждый уголок. И знаете, они живы,

– призналась Лилия Ребрик.

Ребрик о семье, выжившей чудом

Звезда познакомилась с семьей, чудом выжившей после взрыва. Отец Константин жил в доме с женой и 9-летней дочерью. Сейчас семья в безопасности, но, как рассказал Константин, дочь постоянно говорит: "Ты меня обманул. Ты мне сказал, что ракета не попадет в наш дом!".

"И здесь мое сердце разорвалось от боли. От осознания, как много раз я "обманывала" своих детей словами, что не будет войны! Война, если и будет, то какое-то другое. Мое сознание в жизни не могло представить, что в 21 веке может произойти такая системная ошибка. Как?! Русские, вы забираете у детей мечты, детство, весну, каникулы, дома. Вы пытаетесь обрезать нам крылья, заставляете плакать, мы выплачем все слезы до капельки! Но не сломаемся!".

Лилия Ребрик поделилась, что в конце встречи мужчина сказал ей: "Лилю! Нам так не хватает вашего огонька в глазах и улыбки…". Это очень удивило ее и снова доказало, что украинцы – несокрушимые.

Человек, пережив такое, утешает меня. Еще убеждает, что дома мы все отстроим, что самое главное – жизнь. Золотые слова! 26 февраля для этой семьи станет днем рождения семьи. Вторым. Таким важным! Ибо они живы. Чудом живы. И сколько еще таких разрушенных мест… уделов… грез… Но если мы живы, то надо жить!

– подытожила актриса.



Разрушенный дом возле Жулян / Фото ГСЧС