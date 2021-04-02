Лилия Ребрик очаровала весенним образом в голубом свитере: фото
Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свой повседневный look. Для весеннего солнечного дня и поездки в Запорожье она выбрала голубой свитер и черные брюки.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Лилия Ребрик часто показывает поклонницам look of the day. За ее страницей в инстаграме следят сотни тысяч женщин, которым она демонстрирует варианты стильных аутфитов.
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Весенний look Лилии Ребрик
Знаменитость показывает не только те наряды, которые выбирает для съемок, но и свою повседневную одежду. На гастроли в Запорожье Лилия поехала в вязаном голубом свитере и черных обжатых брюках. Стройную талию подчеркнула с помощью красивого пояса. Такой look соединила с черно-белой спортивной обувью.
Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.
Ребрик искренне улыбалась и наслаждалась теплым солнечным днем. Она счастлива, что наконец-то наступила настоящая весна.
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Аутфиты Лилии Ребрик:
- ведущая покорила нежным образом в шерстяном свитере и шелковом платье;
- звезда позировала на съемках в голубом костюме;
- знаменитость предстала перед камерами в бежевом наряде.
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