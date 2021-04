Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свой повседневный look. Для весеннего солнечного дня и поездки в Запорожье она выбрала голубой свитер и черные брюки.

Лилия Ребрик часто показывает поклонницам look of the day. За ее страницей в инстаграме следят сотни тысяч женщин, которым она демонстрирует варианты стильных аутфитов.

Весенний look Лилии Ребрик

Знаменитость показывает не только те наряды, которые выбирает для съемок, но и свою повседневную одежду. На гастроли в Запорожье Лилия поехала в вязаном голубом свитере и черных обжатых брюках. Стройную талию подчеркнула с помощью красивого пояса. Такой look соединила с черно-белой спортивной обувью.

Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.

Ребрик искренне улыбалась и наслаждалась теплым солнечным днем. Она счастлива, что наконец-то наступила настоящая весна.

Аутфиты Лилии Ребрик: