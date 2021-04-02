Лілія Ребрик зачарувала весняним образом у блакитному светрі: фото
Відома телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала свій повсякденний look. Для весняного сонячного дня та поїздки в Запоріжжя вона обрала блакитний светр та чорні штани.
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Лілія Ребрик часто показує шанувальницям look of the day. За її сторінкою в інстаграмі стежать сотні тисяч жінок, яким вона демонструє варіанти стильних аутфітів.
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Весняний look Лілії Ребрик
Знаменитість показує не лише ті вбрання, які обирає для зйомок, а й свій повсякденний одяг. На гастролі в Запоріжжя Лілія поїхала у в'язаному блакитному светрі та чорних обтислих штанах. Струнку талію підкреслила за допомогою красивого пояса. Такий look поєднала з чорно-білим спортивним взуттям.
Волосся красуня-білявка акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.
Ребрик щиро усміхалася та насолоджувалася теплим сонячним днем. Вона щаслива, що нарешті настала справжня весна.
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Аутфіти Лілії Ребрик:
- ведуча підкорила ніжним образом у вовняному светрі та шовковій сукні;
- зірка позувала на зйомках у блакитному костюмі;
- знаменитість постала перед камерами у бежевому вбранні.
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