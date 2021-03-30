Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик проводит время на свежем воздухе во дворе собственного загородного дома. После насыщенного рабочего дня она устроила зажигательные танцы со старшей дочкой Дианой.

Знаменитая мамочка обнародовала видео, где показала, как танцует с дочкой. Лилия старается как можно больше времени проводить с семьей и часто делится с поклонниками миловидными кадрами.

Стоит увидеть Лилия Ребрик позировала во дворе загородного дома вместе с мужем: яркие фото

Зажигательный танец Лилии Ребрик с дочкой

Лилия Ребрик показала ролик, который сняла во дворе собственного загородного дома, на фоне леса. Она предстала перед камерой в зеленом спортивном костюме и черно-серебристом пуховике. Волосы аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Маленькая Диана позировала в розовой спортивной кофте и черной куртке. Также надела стильную шапку. Звездная дочь и ее мамочка исполнили зажигательный танец, который покорил поклонников и поднял всем настроение.

За страницей Ребрик в инстаграме следят более 700 тысяч пользователей сети. Они активно комментируют такую публикацию и оставляют много комплиментов в адрес девушек.