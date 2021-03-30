Лилия Ребрик покорила зажигательным танцем с дочкой: видео
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик проводит время на свежем воздухе во дворе собственного загородного дома. После насыщенного рабочего дня она устроила зажигательные танцы со старшей дочкой Дианой.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Знаменитая мамочка обнародовала видео, где показала, как танцует с дочкой. Лилия старается как можно больше времени проводить с семьей и часто делится с поклонниками миловидными кадрами.
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Зажигательный танец Лилии Ребрик с дочкой
Лилия Ребрик показала ролик, который сняла во дворе собственного загородного дома, на фоне леса. Она предстала перед камерой в зеленом спортивном костюме и черно-серебристом пуховике. Волосы аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.
Маленькая Диана позировала в розовой спортивной кофте и черной куртке. Также надела стильную шапку. Звездная дочь и ее мамочка исполнили зажигательный танец, который покорил поклонников и поднял всем настроение.
За страницей Ребрик в инстаграме следят более 700 тысяч пользователей сети. Они активно комментируют такую публикацию и оставляют много комплиментов в адрес девушек.
- "Девочки, вы такие классные";
- "Красавицы";
- "Доченька невероятная";
- "Супер";
- "Вы молодцы".
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