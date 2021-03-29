Лилия Ребрик позировала во дворе загородного дома вместе с мужем: яркие фото
Известная украинская телеведущая и певица Лилия Ребрик покорила сеть новыми фотографиями. Она предстала перед камерой вместе с мужем Андреем Диким. Супруги обустраивают двор вокруг собственного загородного дома.
Источник:Инстаграм Лилии Ребрик
В прошлом году на карантине Лилия Ребрик начала обустраивать свой загородный дом. Именно там она вместе с семьей находилась на самоизоляции, когда в Украине началась вспышка коронавирусной болезни СOVID-19.
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Лилия Ребрик с мужем
Этой весной влюбленные снова обустраивают территорию. Теперь они убирают ее после зимы, будут засаживать разнообразными растениями, чтобы летом проводить время в красоте.
Лилия предстала перед камерой в спортивном костюме мятного цвета, который соединила с бежевыми резиновыми ботинками. Дополнила свой образ синей кепкой. Андрей держал свою избранницу на руках. Оба улыбались и наслаждались моментом.
Вот и открылся самый популярный тренажерный зал под названием "Сад-огород". Дачный сезон начат! Спрашивайте, что интересно узнать о даче, о растениях. Попробую делиться. И от вас жду полезных советов для нас, новичков в этом деле,
– написала в публикации Лилия.
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В комментариях подписчики Ребрик оставляют много комплиментов в адрес знаменитых супругов.
- "Очень-очень позитивные, непревзойденная пара! Желаю вам взаимной любви и счастья!"
- "Лучшая пара!"
- "Какие вы классные!"
- "Прекрасная пара!"
- "Классная семья!"
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