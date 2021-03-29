Известная украинская телеведущая и певица Лилия Ребрик покорила сеть новыми фотографиями. Она предстала перед камерой вместе с мужем Андреем Диким. Супруги обустраивают двор вокруг собственного загородного дома.

В прошлом году на карантине Лилия Ребрик начала обустраивать свой загородный дом. Именно там она вместе с семьей находилась на самоизоляции, когда в Украине началась вспышка коронавирусной болезни СOVID-19.

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Лилия Ребрик с мужем

Этой весной влюбленные снова обустраивают территорию. Теперь они убирают ее после зимы, будут засаживать разнообразными растениями, чтобы летом проводить время в красоте.

Лилия предстала перед камерой в спортивном костюме мятного цвета, который соединила с бежевыми резиновыми ботинками. Дополнила свой образ синей кепкой. Андрей держал свою избранницу на руках. Оба улыбались и наслаждались моментом.

Вот и открылся самый популярный тренажерный зал под названием "Сад-огород". Дачный сезон начат! Спрашивайте, что интересно узнать о даче, о растениях. Попробую делиться. И от вас жду полезных советов для нас, новичков в этом деле,

– написала в публикации Лилия.

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В комментариях подписчики Ребрик оставляют много комплиментов в адрес знаменитых супругов.