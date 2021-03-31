Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик покорила сеть яркими фотографиями с детьми и мужем. Они позировали в family look и наслаждались весенним теплом.

Лилия Ребрик является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она с радостью делится с многотысячной аудиторией поклонников эмоциональными моментами с творческой и личной жизни.

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Лилия вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми – Полиной и Дианой проживают в собственном загородном доме. Они изрядно счастливы, ведь после рабочего дня в шумном городе могут получить удовольствие от пребывания на свежем воздухе посреди леса.

Новые семейные фото Лилии Ребрик

С наступлением весны знаменитость все чаще фотографируется на своем дворе. На последних фото, которые звезда распространила в сети, она изображена вместе с дочерьми и любимым. Все одеты в яркие наряды желтого цвета: одинаковые курточки, а Полина и Диана еще и имеют чрезвычайно милые пышные юбочки.

Также на семейных фотографиях изображен домашний любимец – собака породы бишон-фризе, которого подарила Настя Каменских. На лицах всех сияют улыбки. Знаменитая семья доказывает, что лучшее время то, которое они проводят вместе.

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Такие фотографии не остались без внимания. В комментариях поклонники актрисы оставляют в адрес ее семьи немало комплиментов.