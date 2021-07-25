Лилия Ребрик является примером для многих женщин. Она чуть ли не ежедневно публикует в своем Инстаграме фото, где показывает варианты образов для различных событий.

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Летний look Лилии Ребрик

В выходной для прогулки звезда решила выбрать яркий наряд. Лилия предстала перед объективом в приталенном платье оранжевого цвета длины ниже колен. У наряда были широкие желтые бретели и он застегивался на пуговицы по всей длине. Талию знаменитости подчеркнул пояс.

На фото не видно, но, вероятно, Ребрик совместила такой look с красивой летней обувью. Белокурые волосы она вложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж с блеском на губах. Среди украшений ее образ довершили серьги, браслет, кольцо и часы.



Лилия Ребрик в оранжевом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в оранжевом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

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