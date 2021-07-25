Лілія Ребрик є прикладом для багатьох жінок. Вона ледь не щодня публікує у своєму інстаграмі фото, де показує варіанти образів для різних подій.

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Літній look Лілії Ребрик

У вихідний для прогулянки зірка вирішила обрати яскраве вбрання. Лілія постала перед об'єктивом у приталеній сукні помаранчевого кольору довжини нижче колін. Вбрання мало широкі жовті бретелі та застібалося на ґудзики по всій довжині. Талію знаменитості підкреслив пояс.

На фото не видно, але, ймовірно, Ребрик поєднала такий look з красивим літнім взуттям. Біляве волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з блиском на губах. Серед прикрас її образ довершили сережки, браслет, каблучка і годинник.



Лілія Ребрик у помаранчевій сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик у помаранчевій сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

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