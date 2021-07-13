Лилия Ребрик – одна из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она является заботливой мамочкой, любящей женой, а также настоящим профессионалом в своем деле.

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Телеведущая является и примером для многих поклонниц. Она часто демонстрирует ауфиты, которыми вдохновляет многотысячную аудиторию подписчиц.

Повседневный образ Лилии Ребрик

Лилия позировала, как всегда, искренне улыбаясь. Именно улыбка является украшением ее образа. Звезда предстала перед объективом в белых брюках с высокой посадкой и яркой салатовой блузке из легкой ткани. Поскольку на улице очень жарко, то такой наряд прекрасно подойдет для летней погоды.

Из аксессуаров образ телеведущей дополнила маленькая черная сумочка, которую она держала через плечо, и стильные серьги. Волосы звезда аккуратно уложила, они красиво развевались на ветру. На лице Ребрик сделала повседневный макияж в натуральных оттенках.



Лилия Ребрик в ярком образе / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В подписи под фото телеведущая рассказала, что она обожает маленькие сумочки. Главное, чтобы в них помещался телефон. Раньше она носила еще водительское удостоверение, однако теперь и его переместила в телефон. Все остальное – ключи, косметика, кошелек, зеркало, аптечка, расческа, духи и прочее – есть в ее автомобиле.