Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти каждый день публикует новые фото на личной странице в инстаграме. Там она показывает яркие семейные снимки и делится стильными образами. На днях звезда очаровала новым аутфитом.
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Образ Лилии Ребрик
Телеведущая уверенно позировала перед объективом в изысканном наряде. Она выбрала белоснежный атласный топ, который соединила со штанами в тон.
Под такую одежду Лилия Ребрик подобрала аксессуары, которые стали удачными дополнениями look, – серьги-камни и массивное серебристое украшение на шее. Также внимание привлекал нежно-розовый маникюр.
Звезда собрала белокурые волосы в пучок, распустив несколько коротких прядей спереди. На лице она сделала легкий макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы блеском.
В подписи к фото актриса поделилась, что планирует создать новую капсульную коллекцию одежды "Дико люблю" вместе с каким-то украинским брендом.
В новом кинопроекте играю итальянского дизайнера, представителя миланского дома моды. Вдохновляюсь новыми идеями, моделями, красотой…
– написала Ребрик.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники артистки поделились впечатлениями от нового образа:
- "Красиво";
- "Лилия, вам так подходит этот образ";
- "Красавица";
- "Как всегда на высоте";
- "Очень милая";
- "Ну очень красивая";
- "Невероятная".