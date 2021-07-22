Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти каждый день публикует новые фото на личной странице в инстаграме. Там она показывает яркие семейные снимки и делится стильными образами. На днях звезда очаровала новым аутфитом.

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Образ Лилии Ребрик

Телеведущая уверенно позировала перед объективом в изысканном наряде. Она выбрала белоснежный атласный топ, который соединила со штанами в тон.

Под такую одежду Лилия Ребрик подобрала аксессуары, которые стали удачными дополнениями look, – серьги-камни и массивное серебристое украшение на шее. Также внимание привлекал нежно-розовый маникюр.

Звезда собрала белокурые волосы в пучок, распустив несколько коротких прядей спереди. На лице она сделала легкий макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы блеском.

В подписи к фото актриса поделилась, что планирует создать новую капсульную коллекцию одежды "Дико люблю" вместе с каким-то украинским брендом.

В новом кинопроекте играю итальянского дизайнера, представителя миланского дома моды. Вдохновляюсь новыми идеями, моделями, красотой…

– написала Ребрик.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники артистки поделились впечатлениями от нового образа: