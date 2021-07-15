Поскольку на улице очень жарко, то важно выбирать одежду, в которой будет комфортно в течение насыщенного рабочего дня. Женщинам хочется, чтобы наряд был еще и стильным. Лилия Ребрик – одна из тех знаменитостей, которые часто показывают варианты красивых повседневных аутфитов.

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Стильный look Лилии Ребрик

Утром ведущая сделала фото на террасе собственного загородного дома. Лилия счастлива, что имеет возможность летом быть как можно дальше от города и наслаждаться свежим воздухом. Она позировала на камеру, сидя в кресле. Ребрик надела длинное широкое оранжевое платье, сшитое из легкой ткани, которое прекрасно подойдет для солнечного дня.

Такой наряд звезда соединила с летней белой обувью на низкой подошве. Среди аксессуаров выбрала небольшую сумочку белого цвета с оранжевыми вставками. Волосы Лилия уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Поскольку погода достаточно жаркая, ведущая утром решила обойтись без макияжа.



Лилия Ребрик в оранжевом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Напомним, недавно Лилия показала еще один комфортный аутфит. Тогда она позировала на камеру в яркой салатовой блузке и белых брюках.