Лилия Ребрик наслаждается долгожданным отпуском на берегу моря. Муж организовал для нее сюрприз и подарил на 40-летие путевку в Турцию.

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Отдых Лилии Ребрик в Турции

Ведущая после насыщенных рабочих дней релаксирует в солнечной Турции. Она максимально релаксирует и получает удовольствие от каждого момента. Также не упускает случая провести время с мужем и добавить немного романтики в их отношения.

Были с мужем на свидании в SPA. В Киеве не хватает времени на то, чтобы расслабиться, пойти на массаж. Тем более вдвоем. А на отдыхе как раз есть возможность. И все условия в одном месте: фитнес, йога, различные массажи, сауна, хамам и т.д.,

– поделилась Лилия в публикации.

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В комментариях подписчики Ребрик рассказывают какой вид отдыха они предпочитают. Также они оставляют приятные слова в адрес телеведущей.