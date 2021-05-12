Супруги Елена и Владимир Зеленские по случаю дня рождения знаменитого украинского художника Ивана Марчука посетили новую выставку произведений художника, а также поздравили его с 85-летием.

К слову Елена Зеленская поразила элегантным образом в коричневом костюме: новый выход первой леди

Жена президента отметила, что Иван Марчук – единственный украинский художник, который вошел в список 100 величайших мировых гениев современности по версии британского издания The Daily Telegraph.

Признаюсь, я большая поклонница творчества Ивана Марчука. Одна из моих самых любимых работ – "Пробуждение". Хоть она написана еще в 92-м году, в ней, на мой взгляд, – невероятно точное ощущение нашего настоящего: пробуждение Украины с верой в светлое, теплое, прекрасное,

– поделилась первая леди.

Образ Елены Зеленской

Для встречи с талантливым художником жена президента выбрала сдержанный, но стильный образ. Она предстала перед камерами в элегантном объемном синем костюме из атласной ткани. Широкий черный пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру первой леди.

Елена Зеленская соединила наряд с черными замшевыми туфлями с острым носком. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице супруга президента сделала макияж в нюдовых оттенках. Из-за пандемии коронавируса Елена и Владимир Зеленские прибыли на встречу в защитных черных масках.

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Элегантные аутфиты Елены Зеленской