Знаменитая американская актриса Риз Уизерспун в 2011 году встречалась с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Звезда призналась, что Кэтрин покорила и очаровала ее.

Американскую актрису и обладательницу премии Оскар Риз Уизерспун довольно трудно удивить. Однако это удалось члену королевской семьи. Об этом звезда написала в своей книге Whiskey in a Teacup.

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Риз Уизерспун о встрече с Кейт Миддлтон

Актриса призналась, что имела возможность увидеться с герцогиней Кембриджской в ​​2011 году в Лос-Анджелесе. Риз Уизерспун отметила, что вовсе не была фанаткой королевской семьи, однако мысль о встрече с Кэтрин сильно ее взволновала.

Чтобы выглядеть лучше, знаменитость проснулась в 4 часа утра, что довольно несвойственно для нее. Стоит отметить, что тогда прошло немного времени после свадьбы Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Тем не менее, она произвела на обладательницу Оскара наилучшее впечатление.

Я так сильно люблю Кейт Миддлтон. Она не разочаровала! Она была простой, милой, теплой, элегантной и сдержанной. Еще она рассказала анекдот, и я сразу попала под ее чары. Она такая же замечательная, как кажется. Она очень сострадательный, социально сознательный, глубоко заботливый человек,

– считает Риз.

Уизерспун добавила, что и сейчас очень увлекается герцогиней Кембриджской. Она в восторге от уровня самоотверженности Кейт Миддлтон.

"Нужен очень особенный человек, который решился бы на такую ​​жизнь. Выбрать такой ход событий, когда ты в любой момент находишься под прицелом общественности. Теперь, когда она находится в таком положении, вся ее жизнь посвящена служению навсегда", – поделилась актриса.